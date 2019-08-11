رياضة | بدأت الان.. مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بث مباشر مباشر اليوم بدون تقطيع في دوري ابطال افريقيا ON SPORTS مباشر حصري الآن

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة كورة لايف مباراة الأهلي وفريق اطلع بره من جنوب السودان بث مباشر يلا شوت الجديد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد الموافق 11 أغسطس في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف اليوم قبل خوض لقاء العودة خارج الديار، ولذلك سيدخل الفريق المباراة منذ الدقيقة الأولي مركزاً على تحقيق الأهداف بدعم كبير من جماهيره والتي من المتوقع حضورها بكثافة في برج العرب، بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره مشاهدة بدون تقطيع من خلال رابط سريع كورة أون لاين.

وسيتم نقل مباراة الأهلي واطلع بره مباشر وحصري على قناة أون سبورت الرياضية ON sPORT في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية بتعليق مميز مع أيمن الكاشف، كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر يلا شوت بلس HD

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام اطلع بره كالتالي:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو