رياضة | YALLA شوت NOW مشاھدة مباراة الاھلى واطلع بره بث مباشر 11-8-2019 كورة لایف goool Koora كورة ستار رابط الاهلي مباشر

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يستهل الفريق الأول بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد 11-8-2019، بمواجهة نارية ضد فريق إطلع برة بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 للبطولة الإفريقية، وهي المباراة التي ستقام على أرضية ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع YALLA SHOOT.

كورة ستار – بث مباشر KORA LIVE مباراة (الأهلي × إطلع برة) في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإطلع برة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباشرة لمباريات (CAF Champions League) اليوم على كورة جول.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد إطلع برة بطل جنوب السودان بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي

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خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

يمكنكم مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد إطلع برة السوداني في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة ON SPORT والذي أعلنت نقل المباراة بشكل مباشر عبر شاشاتها وبجودة فائقة، وبتعليق عربي مميز، كما تستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم من خلال روابط البث KORA TODAY عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.