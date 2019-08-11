رياضة | الأهلي يتفقد أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفقد أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب مباراة الفريق أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت حافلة الفريق وصلت إلى ملعب المباراة منذ قليل، قبل دخول اللاعبين في محاضرة فنية مع الجهاز الفني، لوضع الخطة النهائية للمباراة.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.