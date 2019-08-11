رياضة | وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإطلع بره الى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإطلع بره الى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان، إلى ملعب برج العرب، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص طاقم التحكيم على تفقد أرجاء الملعب وأرضيته، قبل الدخول إلى غرف اللاعبين، ثم الدخول إلى الغرفة الخاصة بهم استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.