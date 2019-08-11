رياضة | هل ينسحب ريال مدريد من الصفقة؟.. برشلونة يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينسحب ريال مدريد من الصفقة؟.. برشلونة يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسؤولو نادي برشلونة في إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيو لصفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وقال راديو "RAC1" الكتالوني أنه خلال الأسبوع المنقضي قد حدثت مُفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل حسم موقف نيمار.

وأوضح الراديو الإسباني أن نادي برشلونة اقترح بعض اللاعبين على باريس وهم؛ فيليب كوتينهو، عثمان ديمبلي، توديبو، سيميدو.

وكان نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون ووقتها غضب الجماهير الكتالونية من رحيل اللاعب.