رياضة | ON SPORT أونلاين: مشاهدة مباراة الأهلي اطلع بره بث مباشر ahly vs atlabara في العارضة KORA LIVE ماتش الأهلي YOUTUBE اون س

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مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بطل جنوب السودان في السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، رابط مباشر مباراة الاهلي اليوم بمشاركة الحارس علي لطفي على حساب محمد الشناوي.

يبدأ النادي الاهلي مشواره مساء اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا امام فريق أطلع برا بطل جنوب السودان والتي يستضيفها استاد برج العرب فى الاسكندرية، ويسعى النادي الاهلي في الحصول على اللقب الافريقي الغائبالشياطين الحمر منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013.

تنطلق مباراة الاهلي امام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التهميدي للبطولة التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.