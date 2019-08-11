رياضة | باريس سان جيرمان يُحدد سعر نيمار النهائي لبيعه لبرشلونة أو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُحدد سعر نيمار النهائي لبيعه لبرشلونة أو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يريد مبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو مقابل لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ما يجعل ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم "السيلساو".

وأوضحت صحيفة لو باريزيان أنه "في ظل حالة الاستياء من رغبة نيمار في الرحيل، يريد بي إس جي، الكثير من المال مقابل التخلي على اللاعب"، مذكرة بأن هذا المبلغ يقترب من الـ222 مليون يورو التي دفعها النادي الباريسي لاستقدام نيمار من برشلونة قبل عامين.

وأبرزت صحيفة ليكيب أنه بناء على مبادرة من المحيطين بالمهاجم البرازيلي، حدث تواصل بالفعل مع ريال مدريد قبل بداية الصيف، لكن لم يحدث تقدم.

وحتى 3 أسابيع مضت، كانت إدارة الريال ما زالت توجه أنظارها نحو الفرنسي بول بوغبا أو كان لديها النية للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لعام 2020، بحسب نفس الصحيفة.

لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لطالما كان من "معجبي" نيمار، وفقاً لصحيفة ليكيب، وظل على تواصل مع والد نيمار، كما أن علاقته بنظيره على رأس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، جيدة أيضاً، الأمر الذي قد يسهل عملية التفاوض.

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وأضافت الصحيفة أن الملكي لديه لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة مقابل الحصول على نيمار، مثل الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز وحتى إيسكو ألاركون.

ودن ذكر أي ناد بعينه، كان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواغو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".

وقال: "سنرى ماذا سيحدث، كلنا بحاجة لتحديد ما سيحدث في المستقبل".

وبانتظار التوصل لاتفاق محتمل من أجل رحيله عن النادي الباريسي، يظل وضع نيمار الرياضي متجمداً ولم يتم استدعائه للمشاركة في مواجهة نيم بأولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في قرار جاء أيضاً على خلفية عدم تعافيه بشكل تام من إصابته.