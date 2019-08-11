رياضة | ستريم GOAL بلص: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر KORA ON LINE يلا شوت حصري جودة مختلفة ماتش مانشستر KORAGO

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستريم GOAL بلص: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر KORA ON LINE يلا شوت حصري جودة مختلفة ماتش مانشستر KORAGO والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

معركة كروية طاحنة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم في افتتاح الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، بمباراة قوية ستجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، وذلك يوم الأحد 11 أغسطس 2019 ميلادياً، في الجولة الأولى للبريمير ليج مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر.

كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي kora star:

نجح اليونايتد في تحقيق الفوز على ميلان بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، خاض مانشستر يونايتد مباريات ودية عديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد والذي سينطلق يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة ليفربول مع فريق نورويتش الصاعد إلى البريميرليج هذا الموسم.

Advertisements

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي kora live:

لعب تشيلسي أخر لقاءاته أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز بعد حصد لقب الدوري الأوروبي خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي kooora:

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، وتقام مباراة اليونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.