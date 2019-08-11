رياضة | تشكيل مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر وتشيلسي بث مباشر الآن ON liVe

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تشاهدون الآن البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

قام مدرب مانشستر يونايتد أولى سولشاير بالاعلان عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في مباراة الجولة الأولى من الدوري الانجليزي على استاد أولد ترافورد.

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وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: دي خيا، وان بيساكا، ماجوير، ليندلوف، شو، ماكتومناي، بوجبا، أندرياس، لينجارد، راشفورد، مارسيال.

وفي الجانب الاخر اعلن المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد عدد من العناصر الشابة في تشكيله أمام مانشستر يونايتد أبرزهم المهاجم العائد من الإعارة أبراهام، هذا بجانب كريستيانسن الذي اشتراه تشيلسي من بوروسيا دورتموند في يناير الماصي.

وتكون تشكيل تشيلسي من: كيبا، أزبلكويتا، كريستيانسن، زوما، إيمرسون، كوفاسيتش، جورجينهو، مونت، باركلي، بيدرو، أبراهام.