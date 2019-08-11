رياضة | عرض خيالي لنجم نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خيالي لنجم نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم بشأن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تلقيه عرضًا من جانب نادي أهلي جدة السعودي.

ويرغب النادي السعودي في إستعارة جمعة لمدة موسم واحد بعد رفض الأهلي رحيل علي معلول خلال الموسم المقبل.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك قرارهم بشكل نهائي برفض رحيل اللاعب والتمسك ببقائه خلال الموسم المقبل بسبب النقص الذي يواجهه الفريق في الجبهة اليسرى وعدم تواجد سوى جمعة ومحمد عبد الشافي فقط.