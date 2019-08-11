رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي بشكل كبير على القوام الأساسي للفريق امام اطلع برة بطل جنوب السودان.

وتقاك مباراة الأهلي وأطلع برة على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في ذهاب دور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي لبتشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية،حمدي فتحي،صالح جمعة

في خط الهجوم : رمضان صبحي ،وليد أزارو،حسين الشحات.