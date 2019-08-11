محمد صلاح أغلى لاعب أجنبي في «البريميرليج».. تعرف على قيمته التسويقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم الأجانب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، لموسم 2019 – 2020.

ووفقا “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، فإن القيمة السوقية لمحمد صلاح، نجم المنتخب المصري، تصل إلى 150 مليون يورو، وهو ما يجعله حاليا أغلى لاعب أجنبي في الدوري الإنجليزي.

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النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، جاء في المركز الثاني، وتقدر قيمته بنحو 130 مليون يورو.. وجاء الدولي السنغالي، ساديو ماني، جناح نادي ليفربول، في المركز الثالث في قائمة أغلى اللاعبين الأجانب في “البريمير ليج”، حيث تصل قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، وتلاه في المركز الرابع، الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، بـ100 مليون يورو.

يشار إلى أن محمد صلاح قدم أداءً رائعا في أولى مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله هدفا ساهم به، في اكتساح ليفربول ضيفه ونوريتش سيتي بنتيجة 4-1.. وصنع هدفا آخر لزميله فيرجيل فان دايك.