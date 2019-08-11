بعد براءته من تهمة الاغتصاب.. نيما ردا سيلفا أمام القضاء من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يستغرق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وقتا طويلا للفرح بتبرئته من قضية اغتصاب فتاة برازيلية، إلا ووجد نفسه في قضية جديدة

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مشجع فريق نادي رين، الذي ضربه اللاعب نيمار دا سيلفا على وجهه، خلال الموسم الماضي، قد رفع دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي.

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فيليب أوايون، وهو محامي المشجع، قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: إن موكله، الذي لم يجر الكشف عن هويته، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعدما فشل اجتماع بين أعضاء الوفد المرافق لنيمار والضحية في المصالحة.

مهاجم باريس سان جرمان، كان قد عوقب بمنعه من الاشتراك في 3 مباريات بسبب انتقاداته لمشجع، بعد هزيمة فريقه في نهائي كأس فرنسا في أبريل الماضي.

وبعد فوز رين على باريس سان جرمان 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادله 2-2 في المباراة النهائية على ستاد فرنسا، كان رد فعل نيمار غاضبا تجاه الرجل الذي كان يصور اللاعبين ويستفزهم لفظيا بينما كانوا يصعدون الدرج للحصول على ميداليات الوصيف.