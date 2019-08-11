شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة أساسيًا و«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة «اطلع بره» الجنوب سوداني، في إطار الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: حراسة المرمي: على لطفي Advertisements الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، على معلول الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، صالح جمعة الهجوم رمضان صبحي، وليد أزارو. والبدلاء: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجايي، أحمد الشيخ

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