ايمري: حققنا هدفنا من لقاء نيوكاسل

تحدث المدير الفني الاسباني لفريق ارسنال الانكليزي، ​اوناي ايمري​ عقب ​تحقيق​ الانتصار الصعب بنتيجة 1 - 0 أمام ​فريق نيوكاسل يونايتد​ ضمن منافسات الجولة الاولى خلال فعاليات بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم​ "​البريميرليغ​".

وقال ايمري: "نريد التسجيل والفوز والخروج بشباك نظيفة، واليوم قمنا بذلك بطريقة جيدة".

واضاف ايمري: "​اوزيل​ و​كولاسيناك​ قد يكونا جاهزين في الإسبوع المقبل، لكننا لا اعلم عن الامر بعد بدقة، بينما سيلعب هولدينغمع فريق تحت 23 عاماً".

وتابع ايمري: "تشامبرز كان جيدًا بالموسم الماضي ولعب اغلب المباريات عندما كان معارا، بالاستعدادات ايضًا كان كذلك واستحق اللعب اليوم، كان مُركز وكما هو الحال لسوكراتيس ايضاً".