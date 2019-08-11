تحدث المدير الفني الاسباني لفريق ارسنال الانكليزي، اوناي ايمري عقب تحقيق الانتصار الصعب بنتيجة 1 - 0 أمام فريق نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الاولى خلال فعاليات بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وقال ايمري: "نريد التسجيل والفوز والخروج بشباك نظيفة، واليوم قمنا بذلك بطريقة جيدة".
واضاف ايمري: "اوزيل وكولاسيناك قد يكونا جاهزين في الإسبوع المقبل، لكننا لا اعلم عن الامر بعد بدقة، بينما سيلعب هولدينغمع فريق تحت 23 عاماً".
وتابع ايمري: "تشامبرز كان جيدًا بالموسم الماضي ولعب اغلب المباريات عندما كان معارا، بالاستعدادات ايضًا كان كذلك واستحق اللعب اليوم، كان مُركز وكما هو الحال لسوكراتيس ايضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر ايمري: حققنا هدفنا من لقاء نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.