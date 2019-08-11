الهلال السوداني يقتنص تعادلا ثمينا أمام رايون الرواندي

استهل فريق الهلال السوداني مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2019-2020، بالتعادل في ملعب مضيفه رايون سبورت بنتيجة (1/1) ضمن الدوري التمهيدي للمسابقة، وذلك في المباراة الأولى التي جرت بين الفريقين اليوم الأحد بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويدين الهلال بتعادله المهم لنجم وسطه نزار حامد الذي أحرز هدفا رائعا في الدقيقة 25، والذي كا في مقابل هدف التقدم لرايون والذي أحرزه الغاني سابرونغ مايكل في الدقيقة 19.

وأظهر الفريق الرواندي شكلا فنيا منظما، لكن الهلال نجح بصلابة رباعي دفاعه ، المكون من القائد عبد اللطيف بويا وحسين الجريف، والظهيرين فارس عبد الله والسمؤال ميرغني، إلى جانب ثنائي المحور الشغيل وأبو عاقلة في تثبيت آداء قوي للفريق طوالي الشوطين.

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وتألق كذلك الحارس يونس الطيب في إلتقاط العديد من الكرات المعكوسة.

واضاع الهلال في الشوط الثاني فرصتين مؤكدتين عن طريق أطهر الطاهر وولاء الدين موسى في الدقيقتين 68 و71، حيث كانا في مواحهة المرمى من مسافة قريبة.

ولم يستغل الهجمات المرتدة بشكل مثالي في مواجهة دفاع رايون المرتبك، لينتظر الفريق جولة الأياب بأم درمان يوم 23 أغسطس/آب الجاري لحسم الفريق الرواندي والتأهل للمرحلة المقبلة.