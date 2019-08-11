كونتي: سيكون لوكاكو لاعبا ممتازا للإنتر

أعرب المدرب أنطونيو ​كونتي​ عن اعتقاده بأن اللاعب روميلو ​لوكاكو​ سيكون لاعبا ممتازا للإنتر، ويتوقع أن يعمل المهاجم البلجيكي بجد ليستقر في ميلانو.

وقال كونتي: "إنه بحاجة أيضًا إلى العمل الجاد، سواء من الناحية البدنية أو التعود على الطريقة التي نحاول بها القيام بالأمور. سيكون بالتأكيد لاعبًا رائعًا، نحن سعداء حقًا. سيُظهر رغبة كبيرة والتزامًا لإعداد نفسه".

جدير بالذكر أن لوكاكو انضم إلى الإنتر في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية للدوري الإنكليزي الممتاز، بموجب صفقة بلغت قيمتها 90 مليون دولار.