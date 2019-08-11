ليل يخطف انتصاراً مهماً امام نانت في الوقت القاتل

​​​​​​ضمن منافسات الحولة الاولى خلال فعاليات بطولة ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم "​الليغ1​ "، حقق ​فريق ليل​ انتصاراً مهماً على ارضه وبين جماهيره بنتيجة 2 - 1امام ضيفه فريق نانت في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب بيار موروا.

سجل ثنائية فريق ليل اللاعب ​فيكتور أوسيمين​ في الدقيقتين 19 و80 ليهدي فريقه 3 نقاط غالية، في حين اتى هدف نانت عن طريق اللاعب ​محمد زكي سيلك​ بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 51 لينتهي اللقاء بنتيجة 2 - 1 لمصلحة اصحاب الارض.