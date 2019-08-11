ليل يخطف انتصاراً مهماً امام نانت في الوقت القاتل

ضمن منافسات الحولة الاولى خلال فعاليات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1 "، حقق فريق ليل انتصاراً مهماً على ارضه وبين جماهيره بنتيجة 2 - 1امام ضيفه فريق نانت في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب بيار موروا.
سجل ثنائية فريق ليل اللاعب فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 19 و80 ليهدي فريقه 3 نقاط غالية، في حين اتى هدف نانت عن طريق اللاعب محمد زكي سيلك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 51 لينتهي اللقاء بنتيجة 2 - 1 لمصلحة اصحاب الارض.
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