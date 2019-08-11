بيراميدز يقرب عماد النحاس من قيادة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل بيراميدز يقرب عماد النحاس من قيادة الأهلي وضع النادى الأهلى سيناريوهات الخروج من بطولة كأس مصر لصالح فريق بيراميدز عندما يلتقيان يوم السبت المقبل 17 اغسطس الجارى. واستقر الأهلى على الإطاحة بالمدير الفنى مارتن لاسارتى حال الخسارة من فريق بيراميدز فى بطولة كأس مصر. Advertisements كما وضع مجلس إدارة النادى الأهلى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فنى أجنبى جديد مع وضعه فى الجهاز الجديد للفريق كمدرب عام وعنصر مصرى. ويلتقى النادى الأهلى نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل 17 أغسطس فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. ويسعى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز إلى عبور اطلع بره فى الدورى التمهيدى لبطولة إفريقيا عندما يلتقيان فى تمام الساعة السابعة مساء على ارضية ملعب استاد برج العرب.

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