شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف حقيقة رحيل الأمير حسام إلى الدورى التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو الأهلى أن الأمير حسام أصبح لاعباً حراً بعد الاستغناء عنه لتعذر قيده في قائمة فريق الكرة الأول بعد الغاء مسابقة مواليد 97
وتلقى الأمير حسام، عرضا رسميا من النادي التركي المذكور عن طريق وكيل أعماله، بعد مشاهدة مسئولي النادي مقاطع فيديو للاعب تضمنت مهارات وفنيات خاصة، ليتم الاستقرار على ضمه.
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