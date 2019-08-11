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الأهلى يكشف حقيقة رحيل الأمير حسام إلى الدورى التركى...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادى الأهلى على إقتراب رحيل الأمير حسام، لاعب خط وسط فريق شباب النادي الأهلي، والمنتخب الأوليمبي، إلى تركيا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك للانضمام لنادي جوزنتيبي التركي الذى يلعب بدوري الدرجة الأولي هناك.

 

 

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وأكد مسئولو الأهلى أن الأمير حسام أصبح لاعباً حراً بعد الاستغناء عنه لتعذر قيده في قائمة فريق الكرة الأول بعد الغاء مسابقة مواليد 97

 

وتلقى الأمير حسام، عرضا رسميا من النادي التركي المذكور عن طريق وكيل أعماله، بعد مشاهدة مسئولي النادي مقاطع فيديو للاعب تضمنت مهارات وفنيات خاصة، ليتم الاستقرار على ضمه.

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