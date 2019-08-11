شكرا لقرائتكم دورى أبطال أفريقيا بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلى 0 × اطلع بره 0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلى واطلع برة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى مستهل مشوار المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.

يستهل فريق الاهلي مساء اليوم الأحد رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ، ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التهميدي للبطولة التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

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ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل جنوب السودان في لقاء اليوم تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام يوم 23 أغسطس بنسبة كبيرة في برج العرب أيضاً حيث أتفق الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والعودة داخل مصر ، ويتسلّح الأهلي بأكثر من عامل لتحقيق فوز كبير ومُريح الليلة يأتي في مقدمتها التاريخ الذى ينحاز بشكل كبير للمارد الأحمر كما أن خبرات اللاعبين وقدراتهم الفنية تصب في مصلحة بطل مصر الذى يسعى لتجاوز مفاجآت الصغار في الانطلاقة الافريقية.