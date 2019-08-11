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شكرا لقرائتكم 5 أندية مصرية ترفض ضم خالد بوطيب من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك من محاولاته للتخلص من المغربى خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للاستفادة من مكانه بمهاجم أفريقى سوبر يقود الخط الأمامى للقلعة البيضاء.
وفشلت جميع المحاولات لتسويق بوطيب داخل مصر بسبب المغالاة فى الراتب المالى الذى يحصل عليه اللاعب حيث رفضت أندية سموحة والمقاصة والإسماعيلي والمقاولون وإنبي الحصول على خدماته.
وتأتى الخطوة التالية لمسئولى الزمالك هى فتح خط مفاوضات خارجيا لتسويق اللاعب سواء فى البرتغال أو فرنسا أو حتى المغرب موطن اللاعب.
الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على توقيع بوطيب من نادي مالاتيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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