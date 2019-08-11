شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص استمرار مارسيلو مع الأهلى ومخطط أحمر لمنع انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادى الاهلى وضع عراقيل منع انتقال نجم الفريق الشاب من التعاقد مع الغريم التقليدى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واستقر حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على الرحيل من القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد بعد خروجه من قائمة النادى الإفريقية والتى يستهل فيها الفريق مواجهة اطلع بره فى الدورى التمهيدى لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.
ويسعى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر، إلى عبور اطلع بره فى الدورى التمهيدى لبطولة إفريقيا عندما يلتقيان فى تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب استاد برج العرب.
وطلب اللاعب من وكيله البحث عن عروض خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء أو البحث عن طريقة للخلع بالتراضى دون قيود.
ويخشى مسئولو النادى الاهلى من انتقال مارسيلو خاصة بعدما تأكدت إدارة القلعة الحمراء من تواجد اللاعب ضمن دائرة اهتمامات الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر تضاؤل فرص استمرار مارسيلو مع الأهلى ومخطط أحمر لمنع انتقاله للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.