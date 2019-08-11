صالح جمعة يقود تشكيل الأهلى أمام اطلع بره بدورى الأبطال...

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جدة - عمرو شويل يظهر صالح جمعة بتشكيل النادى الاهلى فى مباراته الافتتاحية والمرتقبة بدورى أبطال إفريقيا اليوم، الأحد، أمام اطلع بره. وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي : على لطفى Advertisements خط الدفاع : محمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وصالح جمعة خط الهجوم: رمضان صبحى ووليد أزارو وعلي مقاعد البدلاء كلا من: "محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ" .

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