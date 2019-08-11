أوباميانغ يهدي أرسنال النقاط الثلاث في مستهل الموسم

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أهدى الهداف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ فريقه أرسنال النقاط الثلاث في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز على مضيفه نيوكاسل 1-صفر الأحد.

ولم يقدم أرسنال الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الخامس، مباراة كبيرة على ملعب "سانت جيمس بارك"، لكنه عرف كيف يحسمها بفضل هدف أوباميانغ الذي تشارك صدارة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الماضي مع ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وخاض أرسنال اللقاء بغياب صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل والمدافع البوسني سياد كولاشيناتس بسبب "المزيد من الأحداث الأمنية" المرتبطة بمحاولة السرقة التي تعرضا لها الشهر الماضي بالسلاح الأبيض في شمال لندن، بحسب ما أعلن النادي اللندني الجمعة.

وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ما دفع أرسنال لعدم إشراكهما في المباراة الأولى في الدوري، هو حصول تحركات مشبوهة مساء الخميس قرب منزليهما، مشيرة الى أن اللاعبين كانا "مذعورين" وخائفين على سلامتهما وسلامة عائلتيهما، وسط تحقيق لمعرفة طبيعة ما جرى.

وكان اللاعبان في تموز/يوليو الماضي محور اعتداء آخر، حيث أظهرت أشرطة كاميرات المراقبة كولاشيناتس المكنى "الدبابة" يقفز من سيارة رباعية الدفع عائدة لأوزيل الذي جلس داخلها، لمواجهة ملثّمَين كانا على متن دراجة نارية، حاولا الانقضاض على السيارة في منطقة غولدز غرين.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاما) الذي دافع عن نفسه في مواجهتهما. وأشارت التقارير الى أن المعتديين حاولا الوصول الى سيارة أوزيل المتوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

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وأفادت الشرطة الإنكليزية الأحد أن شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث، سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل.

وعلى رغم غياب اللاعبين، لم يمنح إيمري الفرصة لأي من الوافدين الجدد، العاجي نيكولا بيبي (ليل الفرنسي)، الفرنسي-السنغالي ويليام ساليبا (ليل)، الاسكتلندي كيران تيرني (سلتيك)، البرازيلي غابريال مارتينيلي (إيتوانو)، الإسباني داني سيبايوس (ريال مدريد) أو حتى قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز القادم من الجار اللندني اللدود تشلسي.

وقرر إيمري الرهان على الشابين أينسلي مايتلاند-نايلز (21 عاما) وجوزف ويلوك (19 عاما) في مباراة بدت مفتوحة خلال شوطها الأول مع بعض الفرص لكل من الفريقين، أبرزها لأوباميانغ بعد نصف ساعة على البداية، لكن دون أن ينجح أي طرف في بلوغ الشباك.

وبقي الوضع على حاله حتى بداية الشوط الثاني حيث غابت الفرص تماما حتى الدقيقة 60 عندما نجح أوباميانغ بالتسجيل عندما وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد تمريرة طويلة متقنة من مايتلاند-نايلز، فتقدم بها قبل أن يلعبها بحنكة بعيدا عن متناول الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

وبعد الهدف، دفع إيمري ببيبي وسيبايوس ومارتينيلي دون تعديل في النتيجة، ليعود أرسنال بالنقاط الثلاث في بداية الموسم، مكرسا عقدة مدرب نيوكاسل ستيف بروس أمام "المدفعجية" حيث خسر كمدرب للمرة العشرين، مقابل فوزين فقط من أصل 28 مواجهة في مختلف المسابقات.

وفي مباراة ثانية، بدأ ليستر سيتي بطل 2016 الموسم الجديد بتعادل سلبي على أرضه ضد ولفرهامبتون.

ملخص مباراة أرسنال ونيوكاسل: