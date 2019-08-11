Now متابعة نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في البريمرليج راشفورد يسجل الأول

نتابع معكم مباراة أحداث مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ف مباراة ستقام على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية.

أصحاب الأرض والجمهور فريق مانشستر يونايتد يأملون في تحقيق نتيجة قوية في المباراة الافتتاحية، حيث يسعى الفريق للفوز على تشيلسي من أجل محاولة المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم.

أما فريق تشيلسي فيسعى هو الآخر للظهور بشكل جيد في هذه المباراة والعودة إلى لندن بالنقاط الثلاث، الفريق اللندني سيكون مطالباً بالفوز من أجل طمأنة جماهيره خاصة بعد رحيل اللاعب البلجيكي هازرد نجم الفريق الموسم الماضي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وسيتم إقامة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وستقوم قناة bein SPORTS HD بالنقل الحي والمباشر لمباراة مانشستر يونايتد اليوم أمام فريق تشيلسي بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وسنتابع وإياكم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي فور بداية المباراة، حيث سنرصد لكم أهم أحداث المباراة من خلال هذا المقال فتابعونا.

بدأت الآن أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وسنتابع معكم أحداث المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة راشفورد، ليقوم اللاعب الإنجليزي بسجيلها في شباك تشيلسي لتصبح النتيجة 1-0 لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة عشر.