“كواليس” مباراة الأهلي اليوم ضد فريق اطلع برة

موعد ونتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد فريق اطلع برة أصبحت محل بحث خلال الساعات الماضية مع قرب موعد إطلاق صفارة البداية لأولى مباريات المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم بطولة الدوري في نسختها 118 لصالحة، ويخوض الأهلي اليوم أولى مبارياته اليوم بلقاء سهل ضد فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان، وتقام مباراة الأهلي اليوم الأحد 11 أغسطس في الدور ـ64 من البطولة القارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسنستعرض من خلال هذا التقرير المُوجز موعد مباراة الأهلي اليوم ضد فريق اطلع برة في ذهاب الدور 64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، كما سنتعرف على القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لفريق القرن، فبعد احتفاظ المارد الأحمر بالدرع المفضل لديه وحصوله على بطولة الدوري المصري برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن غريمة التقليدي نادي الزمالك، ويسعى الأهلي اليوم في بداية موفقة وقوية وليقول لخضمه اليوم اطلع برة ولا مكان للصغار وسط العمالقة.

ملخص مباراة الأهلي اليوم ضد فريق اطلع برة

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وتعتبر مباراة الأهلي اليوم بداية مشوار أفريقي شاق، يسعى خلاله النادي الأهلي للحصول على البطولة الأفريقية الغائبة، كما يسعى الأهلي اليوم لتحقيق فوز مريح بفارق كبير من الأهداف قبل المواجهة المرتقبة في مباراة الإياب يوم 23 من شهر أغسطس الحالي.

موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة اطلع برة – الأهلي استاد برج العرب الأحد 11 أغسطس

20:00 مصر

21:00 السعودية براين نسوبوجا ON SPORT

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم ضد فريق اطلع برة مفتقداً لاعبه محمد محمود بسبب الإصابة، وعدا ذلك سيكون جميع لاعبي الفريق جاهزين لخوض اللقاء بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي مباراته اليوم بنفس طريقة لعبه المعتادة والتشكيل الذي اعتاد عليه.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط المدافع: عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات

رأس الحربة: وليد أزارو

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