موعد مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

نتابع وإياكم أحداث مباراة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية، في إطار منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 لكرة القدم.

ويأمل جماهير النادي الأهلي تتويج فريقهم بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخ النادي، حيث سبق للفريق الأحمر وأن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل في ثماني مرات، وكانت المرة الأخيرة التي فاز بها النادي الأهلي بالبطولة في عام 2013، لتبدأ رحلة الجماهير الأهلاوية بالبحث عن اللقب التاسع.

وكان فريق النادي الأهلي قد تمكن من التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز نهاية الشهر الماضي ليكون اللقب هو الحادي والأربعين في تاريخ النادي، وهو الرقم القياسي لفرق الدوري المصري في عدد المرات التي توج بها أي فريق.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره

وقد تحدد موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع بره

وستقوم قناة النادي الأهلي بالنقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي اليوم أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت.