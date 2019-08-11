شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يقود أرسنال لأول فوز.. وتعادل سلبي بين ليستر وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريقه أرسنال للانتصار الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تسجيله هدفًا قاد المدفعجية للتغلب على نيوكاسل في مستهل مشوار الفريقين بالمسابقة.

وجاء هدف أوباميانج في الدقيقة 57، بعدما استغل كرة بالعرض ووضعها ببراعة داخل الشباك، ليهدي فريقه أول 3 نقاط في بداية رحلته بالبطولة.

وضمن مباريات الأسبوع الأول من المسابقة، تعادل فريقا ليستر سيتي وولفرهامبتون دون أهداف، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.