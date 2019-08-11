مفاجأة في تشكيلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

أعلن فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء الأحد، في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيقود هاري ماجواير خط دفاع يونايتد في مباراته الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
وسيتكون هجوم الشياطين الحمر من الثلاثي جيسي لينجارد وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.
في الجهة المقابلة، يغيب عن تشكيلة تشيلسي الفرنسي نجولو كانتي الذي يجلس على مقاعد البدلاء، فيما فضل المدرب فرانك لامبارد إشراك تامي أبراهام كرأس حربة على حساب أوليفييه جيرو.
وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:
مانشستر يونايتد: دي خيا، وان-بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو، ماكتوميناي، بوجبا، بيريرا، لينجارد، راشفورد، مارسيال.
تشيلسي: كيبا، أزبيليكويتا، زوما، كريستينسن، إيمرسون، كوفاسيتش، جورجينيو، مونت، باركلي، بيدرو، أبراهام.
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