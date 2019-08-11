ارسنال يبدأ الموسم بفوز صعب وتعادل سلبي بين وولفرهامبتون وليستر

ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الانكليزي الممتاز لموسم 2019/2020، حقق ​أرسنال​ فوزا صعبا 1-0 على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جرت على ملعب ساينت جايمس بارك.

وقد تولّى هجوم الغانرز اللاعب بيير إيمريك ​أوباميانغ​ منذ بداية المباراة لكن استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الدقيقة 58، تمكن المهاجم الغابوني أن يسجل الهدف الوحيد في المباراة والذي منح الفوز للغانرز، مانحا فريقه ثلاث نقاط في بداية الموسم.