بيراميدز يهدد استمرار لاسارتى مع الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يسعى نادى بيراميدز إلى إسقاط النادى الأهلى ببطولة كأس مصر فى المباراة التى ستجمعهما خلال الأسبوع المقبل. ويلتقى النادى الأهلى نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل 17 أغسطس فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. Advertisements بيراميدز يهدد آمال الأهلى فى الثنائية ووضع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب خطة الإطاحة بمارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق حال الخروج من مسابقة كأس مصر، التى ستكون الثالثة للقلعة الحمراء هذا الموسم. ورفض مجلس الأهلى حسم مصير المدير الفنى عقب مباراة اليوم فى بطولة دوري ابطال افريقيا أمام اطلع بره السودانى خاصة وأن المواجهة المقبلة بكأس مصر ستكون مصيرية خاصة فى ظل الحساسية الشديدة بعد تلقى الفريق الخسارة ذهابا وإيابا بالدورى الذى يحمل لقبه. ويسعى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز إلى عبور اطلع بره فى الدورى التمهيدى لبطولة افريقيا عندما يلتقيان فى تمام الساعة السابعة مساء على ارضية ملعب استاد برج العرب.

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