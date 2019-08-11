سمير عثمان يستقر على العنصر النسائي بلجنة الحكام...

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جدة - عمرو شويل قرر سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد، ضم المحكمة الدولية نعمة رشاد كعنصر نسائى ضمن التشكيل الجديد للجنة الذى سيتم الإعلان عنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ووضع رئيس لجنة الحكام الرئيسية عدد من الأسماء على رأس المرشحين للعضوية وهم شريف صلاح وياسر عبد الرؤوف وأيمن ديجيش وتامر درى مع أسماء أخرى فى اللجان الفنية للتحكيم جارى الاتفاق عليها . وتواصل سمير عثمان مع المحكمة الدولية السابقة خلال الساعات المقبلة، ورحبت بالإنضمام إلى اللجنة فى التشكيل الجديد على أن يكون مهمتها الإهتمام بالمحكمات وتوسيع قاعدة المحكمات فى الكرة المصرية. وأعلن اتحاد الكرة التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى: Advertisements - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين. - لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل. - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبد الشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. - لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان. - لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.

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