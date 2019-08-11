شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة ويستعد لتعديل عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، رفض المجلس الأبيض، رحيل عبد الله جمعة ظهير أيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للحاجة لخدماته على الصعيد المحلي والأفريقي.

وأبدى نادي أهلي جدة السعودي، رغبة فى الحصول على خدمات عبد الله جمعة لاعب الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الصيف الجارى.

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ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لتعديل عقد عبد الله جمعة، بعد تألقه الملفت فى الموسم الماضي، ونجاحه فى التألق بخلاف رفض رحيله لأى نادي رغم تلقيه العديد من العروض.

ولن يكون عبد الله جمعة لاعب الزمالك الوحيد الذى سيتم تعديل عقده حيث سيحدث نفس الأمر مع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لتعويضهم ماديا بعد رفض احتراف الثنائى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.