شكرا لقرائتكم بيراميدز ينسي أفريقيا بسبب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي بيراميدز غلق ملف المواجهات الأفريقية بعد حسم لقاء النجم الكونغولي بنتيجة 4/1، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب الدفاع الجوي فى ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يستعد للأهلي



ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الأهلى يوم 17 أغسطس الجاري فى بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وأكد المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر إن فريقه حقق المطلوب من مباراة بطل الكونغو والنتيجة إيجابية ولكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها.

Advertisements

بيراميدز يخوض أولي مبارياته الأفريقية



وشدد المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه أدى مباراة الذهاب أمام بطل الكونغو لتكون أولى مبارياته الرسمية فى أفريقيا ومن الطبيعي ظهور أخطاء سيعمل على تصحيحها مستقبلا، مشددا على أن النتيجة عادلة.

ديسابر يتحدث عن مباراة بيراميدز والأهلي



وتحدث ديسابر عن مباراة بيراميدز والأهلي مؤكدا أنه يسعى للاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يقيدوا فى القائمة الأفريقية لخوض مباريات الكونفدرالية مثل عبده لومالا ومحمد عطوة، لكنه لم يحسم قراراه النهائي بخصوص التشكيل أمام الأهلي وإمكانية إجراءات تعديلات عن تشكيل المواجهة الأفريقية أما لا.