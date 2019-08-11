شكرا لقرائتكم غوارديولا: ستيرلنغ "تطور" بدنياً.. ولياقته ستساعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم رحيم ستيرلنغ يتطور بدنيا وقد تساعده لياقته على لعب كل الأدوار في الخط الأمامي.

وسجل الدولي الإنجليزي ثلاثية رائعة ليستهل حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بالدوري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على مضيفه وست هام يونايتد يوم السبت.

وقال غوارديولا إن ستيرلنغ، الذي بدأ المواجهة على يسار خط الهجوم الناري بعد أن جلس سيرجيرو أغويرو الهداف التاريخي على مقعد البدلاء، يملك المقومات للعب أي دور هجومي.

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وأبلغ المدرب الإسباني موقع سيتي على الإنترنت: منذ أن بدأنا الاستعداد لهذا الموسم في الصين ومباراة درع المجتمع سجل رحيم هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة، مركز المهاجم يناسبه كثيرا. يجيد اللعب في ثلاثة مراكز في الخط الأمامي.

وزاد: لدينا مجموعة موهوبة من اللاعبين لكنها تحتاج للعب الجماعي.. عندما يندفع الفريق إلى الأمام يلعب جيدا. لكني أعلم تماما القدرات الاستثنائية للاعب وثباته ودقة إنهاء الهجمات التي يتمتع بها.

وسجل ستيرلنغ، الذي فاز بجائزة لاعب العام في الاستفتاء السنوي لرابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا الموسم الماضي، 25 هدفا في كل المسابقات في ذلك الموسم.

ويستضيف سيتي منافسه توتنهام في مباراته المقبلة بالدوري الممتاز في 17 أغسطس الجاري.