شكرا لقرائتكم ألكمار الهولندي يغلق ملعبه بعد انهيار مدرجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ألكمار الهولندي يوم الأحد عن غلق ملعبه "أفاس" عقب تعرض سقف الملعب للانهيار فوق أحد المدرجات دون وقوع إصابات، مكلفاً خبراء مختصين بتحليل حجم الضرر داخل ملعب الفريق على أن يبدأ العمل قريبا.

وذكرت محطة "أن أو أس" التلفزيونية أن المجلس الهولندي للسلامة يتطلع لاتخاذ قراره فيما يتعلق بالخطوة المقبلة للتعامل مع الحادث، وذلك في أعقاب المحادثات التي ستجرى يوم الاثنين والتي تتزامن مع تحقيقات موسعة فيما حدث.

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وتعرضت هولندا لموجة من الرياح القوية لكن ألكمار لم يكشف عن سبب الحادث، واكتفى بنشر صورة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي تظهر سقف الملعب وهو يسقط على منطقتين للمقاعد على الأقل داخل الاستاد.

وافتتح ألكمار مشواره في الموسم الجديد بالدوري الهولندي الممتاز الاسبوع الماضي بالفوز على فورتانا سيتارد 4 -صفر.

وجرى افتتاح استاد أفاس في 2006 ووفقا لمحطة "أن أو أس" فإنه تم وضع 1700 لوح شمسي فوق سقف الملعب الذي تعرض للانهيار في 2016، ولم يتم معرفة ما إذا كان هذا قد ساهم في تجدد انهيار سقف الملعب وسط الرياح الشديدة التي تعرضت لها هولندا مؤخرا.