دورتموند يعير مدافعه توبراك إلى بريمن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بوروسيا دورتموند الألماني الحائز على كأس السوبر الألماني مؤخراً يوم الأحد عن إعارة مدافعه التركي عمر توبراك إلى فيردر بريمن لمدة موسم. وذكر فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن: عمر قلب دفاع يمتلك السرعة، لقد لعب في أعلى المستويات لسنوات عدة، نحن سعداء باختياره لنا. وأوضح بريمن أنه بنسبة كبيرة سيتضمن عقد توبراك البالغ من العمر 30 عاماً بنداً يسمح بشرائه بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته. وقد يشارك توبراك في المباراة الأولى لبريمن في الموسم الجديد من البوندسليغا والتي يلتقي خلالها مع فورتونا دوسلدورف.

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