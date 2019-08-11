يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين بدون تقطيع دوري ابطال...

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سيخوض المارد الأحمر مباراة الاهلي واطلع برة السوادني كورة اونلاين للجوال kora star جول العرب وهو منقوص من أكثر من لاعب مهم في صفوفه ولعل أبرزهم الحارس شريف إكرامي ووليد سليمان نظراً لتعرضهم للإصابة، فيهم سيغيب صلاح محسن ومروان محسن عن الفريق.

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