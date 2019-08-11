بث مباشر مباراة الاهلي واطلع بره كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي افريقيا بث مباشر...

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر يلا شوت بث مباشر الاهلي Kora star كورة ستار بث مباشر الاهلي واطلع بره كورة اون لاين الاهلي بث مباشر كورة حصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء الليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الموعد الذي شهد تضاربا كبيرا حيث ذكرت بعض التقارير اقامة اللقاء عند دقات الثامنة فيما تحدثت الأخرى بأن الموعد النهائي له في السادسة ولكن تم تحديد الموعد مسبقا لظروف بث تتعلق بقناة اون سبورت.

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