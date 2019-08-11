تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباراة أمس بين توتنهام واستون فيلا

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، التي يهتم بمتابعته عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، ويزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث عبر شبكة الأنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للبريمرليج بعد مباريات اليوم.

بدأ الصراع مبكراً على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بين الفرق الكبري في البريمرليج خاصة بين مانشستر سيتي وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يسعون من البداية لتصدر جدول ترتيب الدوري.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز

بدأت المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز مبكراً بين كبار الكرة الانجليزية، الذين حققوا الفوز في مباريات الجولة الأولي، حيث فاز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة على وستهام يونايتد، وفاز المنافس الدود للسيتي ليفربول على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز توتنهام على استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويتبقى 3 مباريات تجري اليوم.

أكثر فرق الدوري الانجليزي الممتاز حصولاً على اللقب