"لمستقبل مشرق في كرة القدم".. آل الشيخ يوجه رسالة للمواهب العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتوجيه رسالة للمواهب في 5 بلاد عربية من بينها مصر.

ونجح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق، في الوصول لاتفاق بشأن امتلاك نادي ألميريا، في تجربة جديدة بعدما قام مؤخرا ببيع حصته في نادي بيراميدز.

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وكتب آل الشيخ، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "بعد الانتهاء من التعاقدات واعتماد مشروع الأكاديمية، سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب العربية للإنضمام للأكاديمية".

وواصل "هناك فرص للمواهب في مصر والسعودية والمغرب والجزائر وتونس للتواجد في الأكاديمية الخاصة بالفريق، وسوف يتم تدريبهم على يد أفضل المدربين من أجل أن يصبحوا نجوم المستقبل".

واختتم مالك نادي بيراميدز السابق رسالته للمواهب العربية قائلا "شباب البلدان المذكورة، استعدوا لمستقبل مشرق في كرة القدم".