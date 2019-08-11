مدرب أرسنال يستبعد النني من لقاء نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلن الاسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمباراة نيوكاسل، والتي لم تشهد وجود المصري محمد النني. وربطت تقارير صحفية اقتراب رحيل النني لصفوف نادي جالاطا سراي التركي خلال الفترة المقبلة. Advertisements ويستعد أرسنال لمباراة نيوكاسل في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أرسنال: لينو - مايتلاند نيلس – تشامبيرس – سوكراتيس – مونريال - جندوزي - تشاكا - مخيتريان – ويلوك – نيلسون – أوباميانج. ويجلس على مقاعد البدلاء: ديفيد لويز – لاكازيت – داميان – سيبايوس – توريرا – بيبي – جابريال.

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