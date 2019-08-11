محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك موعد عودته لتدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأجرى جنش مؤخرا عملية جراحية في المانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.
وقال جنش في تصريحات لـ"الخليج 365" "وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج، سأعود للتدريبات بعد 5 أشهر".
واختتم "اخضع في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية وعلاجية من أجل العودة للتدريبات بعد 5 أشهر كما أكد الطبيب".
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع 3 حراس مرمى جدد في الموسم الجديد، وهم محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أبوجبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يعلن لمصراوي موعد عودته لتدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.