جنش يعلن لمصراوي موعد عودته لتدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك موعد عودته لتدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأجرى جنش مؤخرا عملية جراحية في المانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

Advertisements

وقال جنش في تصريحات لـ"الخليج 365" "وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج، سأعود للتدريبات بعد 5 أشهر".

واختتم "اخضع في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية وعلاجية من أجل العودة للتدريبات بعد 5 أشهر كما أكد الطبيب".

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع 3 حراس مرمى جدد في الموسم الجديد، وهم محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أبوجبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت.