ليس من بينها مانشستر يونايتد .. مورينيو يرشح أربع فرق للفوز بالدوري الإنجليزي

رشح البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، 4 فرق لحصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد. وقال جوزيه مورينيو خلال تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قائلا:"هناك 4 فرق قادرة على التتويج وهم: مانشستر سيتي وتوتنام وليفربول والفريق الثاني لمانشستر سيتي". مانشستر سيتي وتوتنام وليفربول والفريق الثاني لمانشستر سيتي". واتم مورينيو حديثه: "حتى لو لعب فريق بشكل رائع أو حقق نتيجة ممتازة، لا أعتقد أن بإمكانه الفوز باللقب". والجدير بالذكر مورينو سبق وان تولي قيادة تشلسي خلال فترتين وهي موسمين من 2004 إلى 2007 ومن 2013 إلى 2015 وتولي قيادة مانشستر يونايتد خلال الفتره من 2016واستمر حتي ديسمبر 2018. واستطاع ان يحقق لقب الدوري الانجليزي ثلاثة مرات مع تشلسي وحقق مع مانشستر يونايتد لقب الدوري الاووربي

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