يجري نادي انبي اتصالات مكثفة مع نادي بتروجت للتعاقد مع أحمد عفيفي، الجناح الأيسر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. كان على ماهر المدير الفني لانبي قد طلب سد الفراغ في الجبهة اليسرى وطلب بالإسم اللاعب احمد عفيفي والذى ظهر بمستوى جيد خلال الموسم الماضي مع بتروجت رغم هبوط فريقه. الفراغ في الجبهة اليسرى وطلب بالإسم اللاعب احمد عفيفي والذى ظهر بمستوى جيد خلال الموسم الماضي مع بتروجت رغم هبوط فريقه. وكان عفيفي قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية خاصة من ناديي الإنتاج الحربي وطنطا، ولكن تمسك محمد عودة، المدير الفني للفريق البترولي باللاعب في الموسم الجديد حال دون انتقاله لأحد الناديين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انبي يسعى لضم" عفيفي" بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.