مدافع ليفربول: لن تكون نهاية العالم في حالة عدم تحقيق الكرة الذهبية

تحدث النجم الهولندي فيرجل فان ديك مدافع ليفربول الانجليزي انه في حالة عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية فلن يكون الأمر بمثابة نهاية العالم بالنسبة له.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" : " بالطبع أتشرف بالتواجد ضمن قائمة المرشحين، لكن

هذا الأمر ليس له أي تأثير علي، سأستمر في تركيزي من أجل مواصلة مشواري في المباريات، هذا ما يمكنني فعله".

وواصل: "اذا تم اختياري كأفضل لاعب، هذا سيكون شرف كبير، لو لم يحدث،

لن تكون نهاية العالم".

واختتم "أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أتحسن وأتقدم".

ويتواجد فان دايك ضمن قائمة الاعبين المرشحين للحصول علي جائزة ذا بست بجانب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني وثنائي يوفنتوس كريستيانو رونالدو ودي ليخات ويتواجد ايضا ميسي ودي يونج لاعبا برشلونة، ومن ريال مدريد ادين هازارد، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.