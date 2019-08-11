الجونة يعلن توقيع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي الجونة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية اليوم، الأحد.
وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيًا عن طريقالانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين.
كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالاسيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة. وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية.
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