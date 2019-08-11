نائب إنبي: نحتاج لمهاجم صريح بمواصفات خاصة

أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن الفريق ما زال في حاجة لأربعة لاعبين، صانع لعب ورأسي حربة صريحين بجانب جناح أيسر، مشيرا الى أن وجود رأس حربة صريح يمثل بالفعل صداعا في رأس الجهاز الفني

وإدارة النادي لعدم وجود مهاجم صريح بمواصفات خاصة منها القناص والهداف.

وأضاف: لو وجد يعتبر عملة نادرة وبأرقام خيالية كان أن المعروض حاليا من مهاجمين أفارقة دون المستوى

حيث أن الأبرز يفضل الاحتراف الأوروبي أو الخليجي.

كان إنبي قد تعاقد مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم محمد رزق ومحمود صلاح" بيراميدز وثنائي بتروجت حميدو ماو وأحمد العجوز، ومصطفى صفوت كهرباء الإسماعيلية وديساير من هايتي بجانب إعارة محمد أشرف "روقة" من الزمالك لمدة موسم واحد.