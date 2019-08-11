وزير الرياضة يوجه بتذليل كافة العقبات أمام زوار مراكز الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية المختلفة بتذليل كافة العقبات لكل المواطنين والمترددين على مراكز الشباب، وذلك تيسيرا لهم من أجل مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة لهم، متنميا للجميع قضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب.

وفي نفس السياق تابع الدكتور أشرف صبحي استعدادات كافة مراكز الشباب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والتى شهدت توافد المواطنين إليها لأداء صلاة العيد.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل قيادات مديريات الشباب والرياضة والمسئولين أيضا عن مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، على التنظيم وفتح كل مراكز الشباب أيضا بالمجان لكل المواطنين.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن فتح جميع مراكز الشباب والساحات

كما قامت الوزارة بتكليف جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بإجراء وتنفيذ مسابقات رياضية ،فنية، ثقافية ، ترويحية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في أكثر من 4 آلاف مركز شباب في مختلف المدن والقرى والنجوع. اليوم والتى شهدت توافد المواطنين إليها لأداء صلاة العيد.وقد وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل قيادات مديريات الشباب والرياضة والمسئولين أيضا عن مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، على التنظيم وفتح كل مراكز الشباب أيضا بالمجان لكل المواطنين.يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن فتح جميع مراكز الشباب والساحات الرياضية للجمهور من النشء والشباب والفتيات خلال فترة العيد وما يتضمنه ذلك من إتاحة استخدام كافة مرافق مراكز الشباب متضمنة الملاعب والمتنزهات والحدائق وملاهى الأطفال وصالات الألعاب الرياضية والمناطق الاجتماعية طوال فترة عيد الأضحى المبارك مجانا.كما قامت الوزارة بتكليف جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بإجراء وتنفيذ مسابقات رياضية ،فنية، ثقافية ، ترويحية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في أكثر من 4 آلاف مركز شباب في مختلف المدن والقرى والنجوع.

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